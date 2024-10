Il ballerino delle star Giuseppe Giofrè a Reggio: “Sognate come me”

Un grande successo per il workshop tenuto da Giuseppe Giofrè a Reggio Calabria. Il ballerino delle star, ospitato dalla DIP (Dance In Park) di Noemi Verduci, domenica 3 febbrario si è esibito presso il Fenix di Reggio Calabria.

Un workshop intensivo di danza e non solo, Giuseppe si è prestato alle domande e le curiosità di tutti i presenti. Un’occasione unica per conoscere da vicino un ragazzo del nostro territorio arrivato ai più alti livelli dello spettacolo mondiale grazie ad una fortissima passione abbinata al talento innato.

Circa 100 i ragazzi venuti all’evento organizzato dalla Dip, arrivati da tutta la Calabria e anche dalla Puglia.

“E’ stata una bellissima giornata, piena di energia. Ho visto tantissimi ragazzi e ragazze, tutti con una grande voglia di fare. E’ bello poter dare qualcosa a dei ragazzi che stanno sognando e continueranno a farlo. Cosi come è capitato a me in passato”, le parole di Giofrè al termine del workshop.