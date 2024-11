Il Bocale ADMO in aiuto delle vittime del terremoto

Con lo slogan “Scendi in campo… per ricostruire” ha preso ufficialmente il via la campagna abbonamenti del Bocale ADMO per la stagione 2016/2017. Ancora una volta la società biancorossa ha scelto di impegnarsi nel sociale, puntando il proprio sguardo sulle zone del centro Italia funestate di recente dal tremendo sisma.

Il Bocale ADMO ha deciso di devolvere l’intera somma incassata dalla vendita degli abbonamenti alle popolazioni vittime del terremoto. Sottoscrivere la tessera per la stagione 2016/2017 sarà quindi un gesto che andrà ben oltre il semplice ambito sportivo, divenendo invece un vero e proprio contributo solidale. Un motivo in più per abbonarsi al Bocale ADMO, e un invito ulteriore anche per chi sostiene altre squadre, nell’aderire a tale iniziativa.

Il costo della tessera è a offerta libera a partire da 25 €, con la sciarpa ufficiale del Bocale ADMO in omaggio per chi sottoscriverà l’abbonamento. Le tessere saranno disponibili a partire da martedì 30 agosto e potranno essere ritirate presso la stazione di servizio Q8 dei fratelli Cogliandro, sulla statale 106 a Pellaro.