Il Bocale perde in casa, terza sconfitta consecutiva

Terza sconfitta consecutiva ed ultimo posto in classifica per il Bocale. Per la seconda volta in stagione, il “Campoli” diventa terra di conquista. Ad aggiudicarsi i tre punti in palio è stato un Castrovillari cinico e spietato che al secondo tiro in porta (uno per tempo) trova le rete della vittoria grazie ad un secco diagonale dell’ex Reggina ed Hintereggio Mario La Canna.Rispetto alle precedenti uscite, un Bocale che ha dimostrato forza e carattere e che ha dovuto fare i conti con il secondo assistente Guarnieri di Catanzaro che al 38’ minuto annulla per fuorigioco (inesistente) la rete di Saviano che parte dalle retrovie, anticipa il diretto avversario e batte l’estremo difensore Barillari.Due minuti dopo, l’arbitro Monesi, in collaborazione con lo stesso assistente Guarnieri non concede un calcio di rigore per atterramento in aria dell’honduregno Moreno. Se la partita fosse finita al 45’, ai punti avrebbe sicuramente vinto il Bocale, con il Castrovillari pericoloso solamente in avvio con Raiola, ma Leonardi para in uscita.Come nella prima frazione, la ripresa è un monologo biancorosso, ma al settimo, nel secondo tiro verso lo specchio della porta, il Castrovillari trova la rete dei tre punti grazie ad un preciso diagonale di La Canna.Il gol subito taglia le gambe ai giocatori reggini che lasciano ampi spazi alle ripartenze ospiti. Mister Lo Gatto prova il tutto per tutto mettendo in campo Astuto e avanzando Laurendi dietro le tre punte, il Bocale ci prova, ma Cissè prima e Moreno dopo non riescono a concretizzare. E domenica prossima c’è il derby con il Gallico-Catona.BOCALE – CASTROVILLARI 0-1Marcatore: 52’ La CannaBocale: Leonardi, Scilipoti (59’ Astuto), Quattrone (72’ Audino), Erbetta (45’ Benedetto) , Cucinotti, Cogliandro, Catanzaro, Laurendi, Cissè, Saviano, Moreno All. Lo GattoCastrovillari: Barillari, Bitiritti, Avella (45’ De Marco), Naccarato (72’ Storino), Scarlato, Bria, Raiola, Donato, Galantucci, La Canna, Basile (82’ Scarolo) All. AlessandriaArbitro: Monesi di Crotone Assistenti: Guerriero e Guarnieri di CatanzaroAmmoniti: Naccarato, Scilipoti, Benedetto, CogliandroRecupero: 1’pt, 4’stNote: 150 spettatori circa, 10 da Castrovillari an