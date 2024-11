Il centro studi M.A.D di Reggio Calabria presenta il Workshop che ospiterà l’affermato ballerino canadese Lukas McFarlane.

Di Federica Geria.

La lunga attesa è terminata: la scuola di danza fondata dai reggini Alessia Pizzichemi e Marco Rizzi, svela finalmente quale sarà l’importante ospite che il 7 Marzo approderà a Reggio Calabria, portando tra le mura del centro studi M.A.D la sua rinomata esperienza.

Noto ballerino originario del Canada dalle brillanti abilità e affermato coreografo nel Regno Unito, partecipa a numerosi dance show: Nickelodeon “Ragz” the movie, “So You Think You Can Dance” Canada e USA e nel programma tv “Canadian Idol”.

Collabora con artisti internazionali tra cui Ronan Keating, la giovane cantante Taylor Swift e Celine Dion e grazie alla sua particolarissima danza riesce a guadagnarsi un posto di prestigio nello spettacolo “Red or Black” e nel talent “X Factor”.

Incoronato “miglior ballerino” in UK e Irlanda, insegna oggi in Italia, Polonia, Slovenia, Russia, Regno Unito e tanti altri paesi, con l’obiettivo di offrire stimolanti novità nel campo della danza.

Stiamo parlando di lui, Lukas McFarlane, vincitore indiscusso del reality britannico “Got to dance” 2014 trasmesso su Sky1.

Lukas è un giovane ballerino versatile, che alla sola età di 22 anni mostra una solida conoscenza del mestiere. Durante le sue esibizioni traspare passione, forza, tenacia ed un’impeccabile tecnica, nata dalla sua lunga esperienza nel mondo della danza. Il suo stile, contemporary modern, coinvolge il grande pubblico, stregato dai suoi movimenti raffinati ed eleganti, in contrasto con altri più energici e di forte impatto.

Alessia Pizzichemi, Direttrice Artistica del Centro Studi M.A.D. (Music Art & Dance), con sede presso il Centro Fitness e Benessere Colosseum, spiega:

“Abbiamo scelto Lukas perché il suo stile è molto vicino a quello che il nostro centro studi propone. Quando Lukas danza riesce a coinvolgere emotivamente chiunque. Potrebbe essere un grande stimolo per i giovani ballerini che si avvicinano a questo mondo!”

Tra gli obiettivi per cui nasce il M.A.D. vi è proprio quello di “avvicinare, sensibilizzare ed educare bambini e adulti al mondo della danza, dell’arte e della musica per mezzo di attività ritmiche e motorie che stimolano l’estro e la comunicativa, coinvolgendoli in un’esperienza di carattere ludico-espressivo, con lo scopo di sviluppare e migliorare potenzialità fisiche e attitudini musicali.”

Il WorkShop organizzato il 7 Marzo in cui Lukas terrà personalmente due lezioni, una per adulti ed un’altra per bambini, raggiungendo un massimo di 20 allievi a classe, sarà dunque “una grande occasione per noi tutti danzatori e potrà aiutarci a crescere – afferma Alessia – Sarà un’opportunità di confronto con un vero e proprio maestro di fama internazionale.”

Marco Rizzi, Responsabile Amministrativo di M.A.D, conclude: “Volevamo fare rumore…e con Lukas ci siamo riusciti!”

Lukas McFarlane Performs | Got To Dance Final 2014