il Cis della Calabria promuove ‘Un progetto di speranza per la città di Reggio Calabria’

Mercoledì 8 Ottobre 2014, alle ore 18.00, nella sala della chiesa di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, per il ciclo di incontri su "I grandi personaggi della Bibbia e Storia della Chiesa", prendendo spunto dal Salmo 127 "Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori", il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda "Un progetto di speranza per la città di Reggio Calabria". Partecipano: mons. Antonio Morabito (canonico del Capitolo Metropolitano della Cattedrale di Reggio Calabria, rettore della chiesa di Sant'Anna), Luigi Rossi (Professore di Sociologia – Università di Messina), Gianfranco Cordì (docente di Filosofia).