Il comune di Bova Marina ricorda il giornalista Tonio Licordari

Il dovere della memoria e l’informazione come impegno civile. Con una manifestazione in piazza Municipio, il comune di Bova Marina ricorderà lunedì prossimo 22 agosto (ore 21,30), il giornalista Tonio Licordari, stroncato nei mesi scorsi da una rara forma di leucemia.

All’idea del sindaco Vincenzo Crupi, hanno aderito Saverio Zavettieri, Giuseppe Bova, Giusy Princi, Giuseppe Scopelliti, l’attore Giacomo Battaglia, numerosi amministratori e amici del collega scomparso, che era nato proprio a Bova Marina ed alle problematiche di questo centro aveva dedicato tanta parte del suo impegno professionale.

Nel programma dell’evento (al quale parteciperà tutta la famiglia Licordari) anche un recital di Otello Profazio che sarà accompagnato alla chitarra da Saverio Viglianisi. Profazio riceverà in ottobre, a Sanremo, il premio Luigi Tenco ed ha già annunciato che dedicherà questo prestigioso riconoscimento proprio a Tonio Licordari.

Il dibattito sarà moderato da due note “firme” del giornalismo calabrese : Pino Toscano di “Gazzetta del Sud” e Tonino Raffa voce storica della Rai e di “Tutto il calcio minuto per minuto”.