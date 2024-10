Il Consiglio Federale esclude la Reggina dalla serie B

Era un giorno molto atteso quello di oggi, con il Consiglio Federale riunitosi per decidere sul futuro della Reggina e non solo, riguardo l’iscrizione al prossimo campionato di serie B. Secondo quelle che erano già le previsioni della vigilia, la società amaranto è stata esclusa dalla cadetteria con il Consiglio Federale che ha di fatto confermato quanto già segnalato dalla Covisoc. La battaglia non è finita, la Reggina si prepara per la prossima tappa, il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

“E’ arrivata la sentenza del Consiglio Federale della Figc. Lecco ammesso al prossimo campionato di Serie B, Reggina e Siena fuori (rispettivamente dalla B e dalla C). Ora ci sono 48 ore per fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport“.

fonte: Sky Sport