Il dj reggino PaulCam nella compilation Hit Mania Champions. E vola a Ibiza…

Grosse soddisfazioni per il dj reggino PaulCam, impegnato a Ibiza in uno degli eventi più importanti di musica house a livello internazionale

Grosse soddisfazioni in queste settimane per il dj reggino PaulCam. Il 19 Aprile nuovo e prestigioso traguardo per “Sabor”, l’ultimo singolo che porta la firma di PaulCam in collaborazione con Joe Bertè ed i featuring di Adam Clay e Mr. Don.

La release infatti è stata inserita nelle prestigiosa compilation Hit Mania Champions 2019. In attesa dell’Official video il brano sta già scalando le classifiche raggiungendo ottimi risultati.

Doppia soddisfazione, il dj reggino in questi giorni è sbarcato nella “Tierra del Sol”. PaulCam infatti è impegnato a Ibiza dove sino a domani si terrà l’International Music Summit, uno degli eventi più importanti di musica house a livello internazionale.

Nella prima serata dell’evento, il 21 maggio, PaulCam è stato ospite al Disco Club “Tantra” che si trova nella bellissima Patja d’en Bossa. Al ritmo della sua musica ha infuocato la dancefloor Spagnola.

“E’ stato un onore immenso per me essere selezionato per un evento di caratura internazionale. Sono emozionato ed orgoglioso per aver suonato in una delle discoteche più importanti di Ibiza. Ho portato un pizzico di Reggio Calabria nella patria della dance ed è un motivo di vanto.

E’ un piccolo traguardo che significa tanto, non mi fermo qui e sono già concentrato sulle prossime produzioni Devo ringraziare la mia etichetta, Claw Record, per aver sempre creduto nelle mie possibilità”, le parole di Paul Cam ai microfoni di CityNow.