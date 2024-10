Il dj reggino PaulCam vola ad Amsterdam in uno dei più importanti eventi europei

Da Reggio ad Amsterdam…passando per Ibiza. Un 2019 ricco di soddisfazioni per il dj reggino PaulCam, reduce dalla partecipazione all’International Music Summit di Ibiza, uno degli eventi più importanti di musica house a livello internazionale.

Nella prima serata dell’evento, lo scorso 21 maggio, PaulCam è stato ospite al Disco Club “Tantra” che si trova nella bellissima Patja d’en Bossa.

LEGGI ANCHE

Giovedi 17 ottobre invece il dj reggino si è esibito presso il caffè cha cha di Amsterdam, all’interno della manifestazione ADEI, Amsterdam Dance Event.

Si tratta dell’evento più importante nel mondo della musica elettronica e si svolge nella capitale olandese per 5 giornate di party scatenati.

Gli eventi, che trasformano l’intera città in un gigantesco festival, si svolgono dappertutto tra bar, caffè e i locali più grandi e famosi di Amsterdam.

L’intrattenimento musicale sarà fornito da praticamente ogni singolo artista di musica elettronica del pianeta.

Si tratta di uno dei più importanti eventi europei riferiti a musica dance. Ospiti dj da tutto il mondo, ci sono serate e festival per tutta la città. Amsterdam festa in città.

PaulCam è stato selezionato dall’etichetta Claw Record per suonare ad Amsterdam durante il festival ADE. Per il dj reggino si tratta di un ulteriore step in un percorso di costante crescita, fatto di numerose soddisfazioni e partecipazioni ai più importanti eventi della musica dance in Europa.