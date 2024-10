Il Governo stanzia 5 milioni per investimenti nei comuni in provincia di Reggio Calabria

Nella Manovra del Popolo approvata dal parlamento e dal governo gialloverde sono previsti investimenti per le opere pubbliche nei Comuni sotto i 20mila abitanti.

“Dopo anni di austerity e misure recessive abbiamo varato una manovra finalmente espansiva- ha dichiarato Lovecchio- Da sempre sosteniamo che le risorse vanno utilizzate per investimenti produttivi: ora con la legge di bilancio abbiamo stanziato un fondo ad hoc con cii verranno finanziare tante piccole opere diffuse sui territori. Daremo ben 400 milioni di euro ai Comuni per mettere in sicurezza strade, scuole, edifici pubblici e per il patrimonio comunale. È il più grande piano di investimenti pubblici per i Comuni degli ultimi anni, apriremo cantieri in tutto il Paese per rilanciare la crescita”.

Queste le parole di Alessandro Melicchio, deputato calabrese del Movimento 5 stelle, in merito al piano di investimenti pubblici pensato per i Comuni inferiori ai 20 mila abitanti approvato nella Legge di Bilancio 2019.

Le risorse verranno stanziate dal 10 gennaio, in base al numero di abitanti, e i lavori dovranno partire entro il 15 maggio. Saranno coinvolti i piccoli Comuni fino a 20mila abitanti e gli importi arriveranno fino a 100mila euro per ogni amministrazione.

“Il Paese ha bisogno di interventi strutturali per opere pubbliche di riqualificazione e di manutenzione straordinaria, tenendo conto delle specifiche esigenze dei territori. Finanzieremo solo progetti aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi territoriali, quindi nuove opere per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Con il piano di investimenti in piccole opere pubbliche diffuse sui territori l’Italia torna ad investire nel proprio futuro. È una grande svolta per il nostro Paese“, conclude Melicchio.

Per la provincia di Reggio Calabria sono questi i paesi che riceveranno le risorse.

100.000 € ai comuni di: Bagnara Calabra, Cittanova, Gioia Tauro, Locri, Melito di Porto Salvo, Palmi, Polistena, Rosarno, Siderno, Taurianova, Villa San Giovanni.

70.000 € ai comuni di: Bovalino, Caulonia, Cinquefrondi, Condofuri, Gioiosa Ionica, Laureana di Borrello, Marina di Gioiosa Ionica, Melicucco, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Rizziconi, Roccella Ionica, Scilla.

50.000 € ai comuni di: Africo, Anoia, Ardore, Benestare, Bianco, Bova Marina, Brancaleone, Campo Calabro, Careri, Delianuova, Gerace, Grotteria, Mammola, Molochio, Monasterace, Palizzi, Platì, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Lorenzo, San Luca, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Seminara, Sinopoli, Stilo, Varapodio.

40.000 € ai comuni di: Agnana Calabra, Antonimina, Bagaladi, Bivongi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Candidoni, Canolo, Caraffa delBianco, Cardeto, Casignana, Ciminà, Cosoleto, Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, Fiumara, Galatro, Giffone, Laganadi, Maropati, Martone, Melicuccà, Pazzano, Placanica, Portigliola, Riace, Roccaforte del Greco, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Pietro di Caridà, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Agata del Bianco, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Serrata, Staiti, Stignano, Terranova Sappo Minulio.