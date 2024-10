Il guardiano dell’orizzonte al Castello Aragonese

Nei giorni scorsi è stata collocata, in una balza del Castello Aragonese, una scultura in metallo della serie “I guardiani dell’orizzonte”, donata alla città dal suo autore, il prof. Marcello Sèstito,

apprezzato architetto, docente dell’ Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Presenti l’assessore all’istruzione Anna Nucera e il delegato di staff alla cultura Franco Arcidiaco ad accompagnare l’artista insieme al personale del Castello Aragonese.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà tramite una nota ha espresso la sua gratitudine:

“La generosità del prof. Marcello Sèstito, consente alla nostra città di arricchire il suo patrimonio culturale con un’opera scultorea che si impone anche all’occhio meno esperto per la pulita ed immediata bellezza e per le innumerevoli suggestioni che evoca; ritengo, inoltre, che vada sottolineata ed apprezzata nel suo dono anche la forte passione e l’amore per la nostra città, le sue tradizioni, la sua storia millenaria. Questi forti sentimenti, al pari dell’alta perizia artistica, traspaiono con tutta evidenza dalla sua opera e ne indicano la vera fonte ispiratrice, rendendo il suo dono ancora più prezioso per ogni reggino”.