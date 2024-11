Il Liceo Scientifico ”Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria presenta l’offerta formativa per l’anno scolastico 2015/16.

Sabato 31 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 20,00, il liceo avrà il piacere di ospitare gli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di 1° e le rispettive famiglie, nella giornata del “Vinciano per un giorno”, in cui verrà illustrata l’offerta formativa del successivo anno scolastico e verranno effettuate simulazioni di iscrizioni Online. Nel contesto gli allievi di nuova iscrizione, accompagnati dagli alunni del liceo e supportati nelle esperienze dai docenti, saranno i protagonisti nei seguenti percorsi laboratoriali: matematico-scientifico, linguistico, chimico-biologico, fisico-astronomico, twitter letteratura, biblioteca, greco scientifico, artistico, motorio sportivo. Gli stessi avranno l’occasione di visitare, inoltre, il “Museo della fisica”, divenuto un patrimonio scientifico-culturale per l’intero Paese. Si consiglia la puntualità da parte delle famiglie per consentire ai propri figli di seguire per intero il percorso dei laboratori. Il dirigente scolastico rende noto inoltre che presso il liceo sono attivi ( da g. 15 e fino all’ultimo giorno utile 15 febbraio) sportelli di consulenza-supporto alle iscrizioni. Personale qualificato guiderà i genitori nella compilazione della domanda online: tutti i giorni, sabato compreso, dalle ore 9 alle ore 12- il Martedì e il Giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 17.