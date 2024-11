Il lunedì a Reggio Calabria? Sesso, dadi e rock’n’roll!

Ogni lunedì sera “La Gilda degli Artisti” propone un evento destinato a diventare appuntamento fisso per appassionati di cinema e gioco intelligente.Ricominciano con lo slogan “sex, dices and rock’n’roll”, simpatica parodia del celebre motto coniato dal cantante Ian Dury, le serate presso la sede de “La Gilda degli Artisti” dedicate al cinema ed al gioco intelligente.La serata si compone di due eventi in uno: Nella “sala nord” si avranno le proiezioni di cinema indipendente o legato al mondo alternativo. Oltre alle proposte singole sono in programma anche “maratone” che permetteranno di rivivere con l’atmosfera unica della House, alcune tra le più importanti saghe cinematografiche. Nella “sala sud” ogni settimana la presentazione di un gioco da tavolo diverso e relativo torneo tra partecipanti. Particolare occhio di riguardo per i titoli indipendenti o quelli che saranno presentati dagli stessi autori che verranno a fare la presentazione di giochi originali.Il Bak, capo-gilda della Gilda degli Artisti, ha commentato così: “Il “nerd” fino a poco tempo fa era sinonimo di “perdenti” e invece negli ultimi anni è diventata una vera e propria cultura, fatta di icone e abitudini. Stiamo dando un nuovo spazio sociale in una città che deve imparare a sorprendersi e sapere che c’è possibilità di scelta.Chi mi segue da tempo sa della mia passione per il gioco intelligente e che un pò tutto iniziò da quando creai il sistema per gioco di ruolo “ARS” e portai queste nuove iniziative in città… Il Nerd Monday è la classica serata tra amici in cui ci si ritrova per vedere un film e fare qualche risata intorno ad un tavolo, però avvalendosi di una struttura che permette di scegliere il profilo della serata che più ci interessa.Il lunedì è il giorno proverbialmente duro della settimana, questo è un modo per rilassarsi lasciando i pensieri a casa, che vi sentiate nerd o meno.”Non resta attendere il prossimo lunedì collegandosi su www.gildaartisti.org o sul gruppo Facebook “La Gilda degli Artisti” per seguire tutti i dettagli su questa iniziativa!s on line click here