Il Magnifico Rettore dell’Universitá Mediterranea incontra il Comitato Regionale Calabria per l’UNICEF

Il Magnifico Rettore dell’Universitá Mediterranea di Reggio Calabria, prof. Pasquale Catanoso, di recente divenuto membro del Consiglio Direttivo nazionale dell’UNICEF Italia, ha incontrato il Comitato Regionale Calabria per l’UNICEF, presieduto da Francesco Samengo insieme ai presidenti provinciali dell’intera regione.

L’occasione ha fornito la possibilitá di esplorare i temi dei diritti dell’infanzia, di cui l’UNICEF é tutore da oltre 60 anni in tutto il mondo, con un occhio rivolto anche alle problematiche che oggiAggiungi un appuntamento per oggi riguardano l’infanzia in Italia ed in modo particolare la Calabria, terra di sbarchi di numerosi bambini non accompagnati.

Il ruolo riconosciuto oggiAggiungi un appuntamento per oggi dal Comitato calabrese al Magnifico Rettore, in seno al board dell’UNICEF Italia, é l’opportunitá straordinaria di portare all’attenzione nazionale ed internazionale le questioni dell’infanzia e dell’attivitá di volontariato che da sempre, insieme all’attivitá di raccolta fondi, rappresenta la ricchezza dell’Organizzazione.

Nel corso dell’incontro sono state esplorate varie metodologie di fundraising tra cui il programma nazionale “Una ereditá per i bambini”, fonte di significativo sostegno ai programmi che l’UNICEF realizza nei paesi in via di sviluppo.