Il Picerno ufficializza il reggino classe 2000: Domenico Girasole

Il Picerno ufficializza l’arrivo di Domenico Girasole, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile della Reggina. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Un nuovo innesto di qualità tra gli Under per la formazione di Ciro Ginestra. Dopo la trattativa conclusa positivamente dal dg Vincenzo Greco, ha firmato per la Società rossoblù Domenico Girasole. Nato a Reggio Calabria l’8 giugno 2000, è un difensore. Cresciuto nelle giovanili della Reggina, è passato poi all’Avellino e nell’ultima stagione in Serie D al Casarano, mentre nel precedente campionato l’esperienza in Sardegna al Lanusei, sempre in D. La Società rossoblù ha voluto fortemente portare questo giovane difensore di belle speranze e grandi prospettive in terra melandrina.”