Il Planetario “Pythagoras” di Reggio Calabria compie 10 anni!

-di Laura Maria Tavella. Il 13 Marzo 2004 nasceva il Planetario provinciale “Pythagoras” di Reggio Calabria.Per festeggiare i 10 anni di attività, il Planetario organizza, per tutta la giornata del 13 Marzo una serie di incontri- conversazioni, che avranno inizio alle ore 10.30 con i saluti delle autorità e continueranno nel pomeriggio e nella serata, alla presenza anche del prof. Buonanno, presidente della società astronomica italiana.L’incontro, organizzato dallo staff del Planetario Pythagoras, in occasione del decennale, è solo uno delle tante iniziative, orientate verso uno specifico lavoro di didattica e di divulgazione, come: gruppi di studio, convegni, seminari, incontri con i giovani sull’orientamento universitario, la scuola estiva di alta formazione in astrofisica che annualmente si svolge a Stilo (RC), le Olimpiadi Italiane di Astronomia.L’organizzazione e lo svolgimento di queste attività sono regolate dal rapporto di convenzione stipulato tra la Provincia di Reggio Calabria, proprietaria della struttura, e la Società Astronomica Italiana, alla quale è stata affidata la direzione e la gestione scientifica e didattica.Protagonista indiscusso, il Geode che campeggia in alto a una struttura bianca, da 10 anni sede di attività e iniziative formative, e sempre nuove.Buon compleanno, Planetario!