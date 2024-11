Il senegalese Youssou Cissè firma con il Bocale.

Il Bocale Calcio 1983 comunica di aver ingaggiato l’attaccante Youssou Cissè. Classe ’93, fisico possente altezza 1,90 per 75 kg. Il giocatore senegalese è già a disposizione di mister Lo Gatto ed oggi ha svolto il primo allenamento.Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Valdiano squadra campana partecipante al campionato di Promozione. Ha contribuito in maniera sostanziale alla promozione in Eccellenza realizzando nell’ultima gara di campionato, la rete che ha permesso ai campani il salto di categoria.Per quanto riguarda il tesseramento, il giocatore è convocabile già per la gara domenica prossima ad Acri.La società ringrazia i procuratori Marcello Cara e Carmelo Spinella per l’intermediazione. read on line