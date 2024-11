Il Sindaco di Oppido raccoglie l’invito di Fiorello. “Anche #iononminchino!”

Di seguito una nota stampa del Sindaco di Oppido Mamertina Domenico Giannetta in merito alla ormai famosa e tanto discussa processione con “inchino” al boss.”Raccolgo l’appello virtuale di Fiorello, anche #iononminchino! Anzi voglio fare di più! Propongo a Fiorello di rendere reale questo appello virtuale.Vorrei che mi desse la sua disponibilità per incontrarci e per organizzare insieme un evento annuale che possa coinvolgere tutte le Istituzioni, le Forze dell’Ordine, le Autorità ecclesiastiche e politiche, le associazioni e tutti coloro i quali si impegnano quotidianamente nel sociale e da sempre si battono contro ogni tipo di mafia.Musica,danza, cultura, sport e divertimento per dire con gioia e insieme, qui ad Oppido, “IO NON MI INCHINO” e per sensibilizzare tutti, soprattutto i giovani, sul delicatissimo tema della legalità in terra di Calabria.Questo evento potrebbe annualmente coincidere proprio con i festeggiamenti in onore di Maria S.S. delle Grazie.”