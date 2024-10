Il sindaco Giuseppe Falcomatà ricorda l’artista Nietta D’Atena

“Reggio Calabria piange ancora la scomparsa di un figlio illustre. Con la morte di Nietta D’Atena la nostra comunità perde una grande e sensibile artista che aveva fatto della trasformazione una missione”. Lo scrive il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ricordando la figura di Nietta D’Atena, scultrice e pittrice reggina, fondatrice del centro d’arte Kaleidos.

“L’arte di Nietta D’Atena è riconosciuta a livello internazionale come una delle più fulgide espressioni artistiche della nostra terra. Nelle sue sculture e nei suoi quadri la notte si trasformava in giorno, il dolore in gioia, la burrasca in bonaccia, la morte in luce e l’amore trionfava sempre sull’odio”.