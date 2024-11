Il Teatro Siracusa apre il 2015 con il concerto per le donne della coop ”Solo insieme”.

M. Carmela Di Marte – Oggi, 3 gennaio alle ore 20.30, il teatro “Siracusa” apre il 2015 presentando alla città la bella e coraggiosa storia della coop di donne “Sole Insieme” con il concerto “Le donne cantate da De Andre'” un reading con la direzione artistica di Nanni Barbaro, la partecipazione degli altri musicisti Gianni Caridi, Antonio Freno, Francesco Amendolia ed Elisa Surace, insieme a Irene Polimeni, Daniela D’Agostino, Angela Votano, Fatima Ranieri e Mario Arena. Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’associazione “Agape” e che si propone all’interno dell’avviato progetto “ReActionCity Woman”, azione promossa dal partneriato della stessa “Agape” con l’Ufficio di Parità della Provincia di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, l’associazione “Pensando Meridiano”, Confindustria, Confcommercio, la casa circondariale di Reggio ed Arghillà e la coop “Sole Insieme”. (www.reactioncity.com)Le donne della cooperativa, provenienti dall’esperienza della rete madri-bambini e donne in difficoltà, hanno scelto la via di un nuovo protagonismo attraverso il lavoro e l’inclusione sociale che le ha organizzate in una piccola impresa femminile, già attiva su alcuni servizi e che si prepara ad aprire un laboratorio sartoriale nei locali di un bene sequestrato alla ‘ndrangheta, luogo di azione del progetto “ReActionCity Woman”. Il concerto sarà la prima occasione per conoscere questa importante esperienza e seguirla nelle attività del progetto e del suo percorso civile e collettivo che coinvolgerà giovani, donne, altre associazioni ed enti, cittadini che vogliono allargare la rete di reazione e proposta. L’ingresso a teatro e’ libero, ma a fine spettacolo si potrà sostenere l’iniziativa con un contributo generoso e volontario.