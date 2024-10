Ilenia Nucera, una reggina a Sanremo: “Sto vivendo un sogno”

Un sogno ad occhi aperti. Per la reggina Ilenia Nucera sono giorni intensissimi e indimenticabili quelli vissuti a Sanremo. Fotomodella nata e cresciuta a Bova Marina, Ilenia si trova a Sanremo nella settimana più pazza dell’anno.

Un evento dietro l’altro, un tourbillon infinito di spostamenti e incontri che assomiglia ad un frullatore. Il Festival di Sanremo, storicamente l’evento più seguito dell’anno per la televisione italiana, per una settimana fagocita e attira tutta l’attenzione degli italiani.

In particolare, Ilenia in questi giorni è impegnata in diverse attività lavorative a ‘Casa Sanremo’, l’hospitality della rassegna canora, e in particolare del concorso canoro ‘Sanremo Newtalent’.

La fotomodella reggina è tra le 5 scelte a livello nazionale (su oltre 1000 candidature) che prenderanno parte a ‘Sanremo Newtalent’.

Sanremo Newtalent è il concorso nazionale canoro più seguito dai talenti emergenti, con due edizioni: invernale a Sanremo ed estiva a Rimini. Partecipano artisti selezionati provenienti da tutta Italia attraverso concorsi minori collegati, audizioni territoriali, audizioni nazionali e talent scout.

Ogni anni arrivano alle Audizioni Nazionali mediamente 60 artisti, con finale nazionale di categoria successiva e finalissima l’ultimo giorno. Presenziano nell’organizzazione importanti volti della tv, dello spettacolo e della musica.

Tra un impegno e l’altro, nel pieno del caos che avvolge la settimana del festival, Ilenia trova lo spazio per raccontarsi ai microfoni di CityNow.

“Ancora non ci credo, sto vivendo un sogno. Vedo sfilare accanto a me i più grandi cantanti italiani, vip e artisti vari. E’ una grandissima emozione, per me è un privilegio trovarmi qui”, sottolinea la fotomodella reggina.

Seppur giovanissima (classe ‘98) Ilenia ha alle spalle una discreta esperienza nel mondo dello spettacolo, con particolare riferimento ai concorsi di bellezza. Numerosi i titoli vinti, il lungo elenco comprende anche la partecipazione alle selezioni di Miss Mondo.

“Sport e palestra sono le mie più grandi passioni, curo il mio fisico anche grazie all’alimentazione. Sono da sempre affascinata dal mondo dello spettacolo e spero di poter maturare nuove esperienze. Questa di Sanremo sicuramente occupa uno spazio importante e speciale”.

Bellezza più che evidente e idee chiare, Ilenia per il momento si concentra sulla passerella e i diversi impegni da fotomodella ma per il futuro le vie dello spettacolo (come spesso accade) sono infinite.

Il paragone con Belen Rodriguez, come la chiamano tutti in paese, è presto scansato: “Tutti mi dicono che le assomiglio, sembra una donna forte e genuina. Ma preferisco essere riconosciuta come Ilenia, non amo molto gli accostamenti”.

La settimana di Sanremo è ancora nel pieno, Ilenia però ha già colto l’importanza di poter presenziare e partecipare in prima persona alla settimana del Festival della Canzone Italiana.

“Per me è un onore partecipare a un evento così importante, un occasione per farmi conoscere. Sto vivendo l’esperienza più bella della mia vita e che porterò per sempre nel mio bagaglio , ringrazio la mia famiglia i miei amici e tutti quelli che hanno sempre creduto in me”.

GUARDA LE FOTO DI ILENIA NUCERA