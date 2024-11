In arrivo, nel porto di Reggio Calabria,la nave “Neo Romantica” appartenente alla nota e rinomata compagnia “Costa Crociere”.

La Confcommercio di Reggio Calabria comunica alla cittadinanza reggina e agli operatori commerciali che domani, venerdì 19 settembre, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, nel porto di Reggio Calabria, è prevista la permanenza della nave “ Neo Romantica” appartenente alla nota e rinomata compagnia “Costa Crociere”. A Reggio Calabria quindi sbarcheranno circa 1800 passeggeri mentre a bordo saranno presenti 900 membri dell’equipaggio che, una volta arrivati in città, hanno già prenotato un tour di visita al centro storico, al Museo Nazionale della “Magna Grecia” per poi proseguire su Corso “Garibaldi” e sul Lungomare “Falcomatà”. Per tali ragionila Confcommerciodi Reggio Calabria ha invitato gli imprenditori reggini ad anticipare l’orario di apertura delle proprie attività commerciali, ossia alle ore 15.30, poiché l’attracco della “Costa Neo Romantica”, una nave da crociera di alto profilo, ha la capacità di produrre buone ricadute economiche in ogni scalo.La Confcommerciodi Reggio Calabria quindi, ha provveduto a contattare i propri associati, in particolare quelli le cui attività commerciali ed imprenditoriali ricadono nel centro cittadino e zone limitrofe, per esortarli ad anticipare l’apertura dei proprio esercizi. Tra l’altro la “Costa Crociere” ha stilato un calendario in cui altre navi attraccheranno al porto reggino. Dal 30 settembre fino al 24 febbraio prossimo infatti arriveranno altre 14 navi della rinomata compagnia.