In un mondo di offerte, come destreggiarsi?

C’era una volta il volantino, unico mezzo per venire al corrente di offerte e promozioni nel negozio sotto casa. Oggi c’è ancora, per carità, ma è diventato soltanto uno delle decine di modi in cui supermercati, aziende e ogni tipo di brand è in grado di farsi pubblicità.

La pubblicità, già, l’anima del commercio. Tramite la pubblicità, è possibile far conoscere il proprio prodotto, spingerlo, soprattutto attraverso le cosiddette offerte speciali, che garantiscono un vantaggio che può essere sulla quantità o sul prezzo di vendita. Ma come destreggiarsi al giorno d’oggi, che siamo inondati di pubblicità, offerte e bonus?

Offerte e Bonus, i veicoli principali

Come detto, il volantino è probabilmente la forma di pubblicità più primordiale, la prima in cui venivano pubblicate le offerte. Oggi, nell’era digitale, ci sono modalità molto più moderne ed efficaci, come ad esempio:

inserzioni sui giornali;

pubblicità in tv;

pubblicità sul web;

banner pubblicitari (sempre sul web).

Inserzioni sui giornali e pubblicità in tv sono già uno step più antico: negli ultimi anni, la pubblicità sul web si è presa una fetta di mercato sempre più grossa. Nel 2019, una ricerca dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano stimava in 3,2 miliardi il volume d’affari della pubblicità online in Italia, pari al 37% dell’intero mercato.

Online è molto più facile e veloce fare pubblicità e lanciare offerte. Possono approfittarne tutti: siti di e-commerce, catene di negozi online, supermercati e persino sale da gioco online; basti pensare ai portali di gioco, la cui strategia di marketing è strettamente legata alle offerte che, nello specifico caso, si traducono in bonus per eseguire delle scommesse senza depositare o dei bonus poker, per iniziare una partita di poker senza la necessità di dover depositare del denaro.

Occhio alle offerte!

Navigare in un mare di offerte non è facile, tutt’altro: è semplicissimo affogare. Soprattutto sul web, dove la presenza dei cookie permette agli inserzionisti di conoscere abbastanza facilmente i gusti e le preferenze degli internauti, che vedranno comparire più spesso inserzioni pubblicitarie e offerte legate alle loro abitudini.

Questo ha portato alla nascita di numerose attività commerciali o siti che sono soltanto specchietti per le allodole, e che martellano con pubblicità di prodotti che in realtà si rivelano molto diversi da quanto sponsorizzato.

Ecco perché il miglior modo per destreggiarsi tra le offerte è quello di affidarsi sempre a siti ed e-commerce conosciuti e che abbiano tante recensioni verificate.