Inaugurato un nuovo plesso scolastico nella provincia di Reggio Calabria

Sono le parole pronunciate dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, in occasione dell’inaugurazione del nuovo plesso scolastico “Don Minzoni” di Gioiosa Ionica.

“Un cantiere che si è chiuso nei tempi prestabiliti – ha proseguito Falcomatà – e che oggi offre la possibilità ai bambini di studiare in un plesso bello e sicuro. Un risultato per nulla scontato per il quale mi complimento con il Sindaco della cittadina Ionica che è riuscito, attraverso il reperimento dei fondi ministeriali, ad restituire, ampliata e rinnovata, una struttura importantissima per tutta la comunità. Un segnale importante, simbolo dell’impegno portato avanti da Fuda che pone davanti ai nostri occhi una bella immagine di Gioiosa. Un’amministrazione e dei giovani assennati che ci hanno regalato un bello spettacolo con i loro strumenti musicali, dimostrando grande impegno ed evidenziando che Gioiosa e la Calabria sono soprattutto questo: cultura e impegno”.