Inaugurazione area giochi del Castello Aragonese

«Sono grato alla Presidente e ai soci della associazione Centaura, per il loro impegno e prezioso contributo che oggi rende l’area antistante il castello Aragonese pronta ad ospitare un nuovo punto di aggregazione per i bambini e le famiglie».

E’ il messaggio che il Sindaco Giuseppe Falcomatà inoltra all’associazione Centaura protagonista dell’allestimento di un punto giochi che contribuisce a riqualificare un’area del centro storico cittadino.

« L’inaugurazione dell’area giochi del Castello arricchisce e rinnova lo spirito di cooperazione che consente di rafforzare l’impegno dell’amministrazione profuso per creare nuovi spazi di socializzazione oltre che rendere più bella e accogliente la nostra città».

«Rinnovo pertanto il mio apprezzamento per l’iniziativa e per l’obiettivo raggiunto – ha concluso il Sindaco – ed estendo il mio ringraziamento a tutte le associazioni e gruppi di quartiere che quotidianamente accettano l’invito e la sfida della partecipazione, i risultati come quello odierno non possono che incoraggiare la voglia di spendersi per il bene collettivo».

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Reggio Calabria