Inaugurazione aula bunker di Lamezia, Gratteri: ‘Ne avevamo bisogno come il pane’

La Calabria festeggia, oggi, un grande successo: l’inaugurazione dell’aula bunker di Lamezia Terme. La maxi inchiesta “Rinascita-Scott” di Nicola Gratteri oltre a minare il sistema della ‘ndrangheta ha, anche, aperto il dibattito sulla mancanza di strutture, sul territorio regionale in cui celebrare processi di una certa portata.

Alla cerimonia, oltre al magistrato che ha dato il “la” per la creazione di una struttura così importante per la Calabria, erano presenti anche il presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, il procuratore generale, Beniamino Calabrese, e il direttore generale del ministero della Giustizia, Massimo Orlando.

“Il merito di questa bellissima opera – ha detto il procuratore – è di tutti. Io ho fatto un po’ la testa d’ariete e sono riuscito a far sedere intorno a un tavolo anche gente che non aveva tanto interesse a far avere alla Calabria un’aula degna del livello del target qualitativo della magistratura, dell’avvocatura e delle forze dell’ordine. La Calabria aveva bisogno come il pane di un’aula bunker come questa, efficiente e funzionale. Ci sono aspetti qualitativi molto alti. Abbiamo la videoconferenza contemporaneamente in 150 punti dell’aula, possiamo far sedere quasi mille persone secondo le regole del distanziamento anti-Covid ed esiste un sistema di monitoraggio dell’aula a circuito chiuso, sia esterno che interno”.