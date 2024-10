A Cittanova apre la nuova Gioielleria Siclari

I due giovani imprenditori del settore del luxury, Rocco Siclari e Martina Alampi, inaugureranno il loro nuovo negozio in Via Dante n°2 a Cittanova in provincia di Reggio Calabria.

L’inaugurazione della nuova Gioielleria Siclari

L’appuntamento è per domenica 7 novembre alle ore 17:00. Il bel negozio sarà sito alla base di un palazzo storico del paese e a due passi dalla Villa comunale.

Il mantra dell’azienda sin dall’apertura del primo negozio a Cittanova é stato rappresentato dall’impegno “per una gioielleria aperta a tutti”. Ecco la riflesse dei due giovani imprenditori:

“Siamo da sempre stati convinti delle grandi potenzialità che un paese come Cittanova può offrire ai giovani imprenditori di ogni settore, ma allo stesso tempo serve il coraggio di provare a proporre idee imprenditoriali innovative”.

Un’esperienza di lusso ma informale

Un’avventura avviata con grande entusiasmo dai due giovani imprenditori che hanno deciso di dare un’impronta completamente diversa all’attività: