Inaugurazione “Inter Club Reggio Calabria Nord” a Gallico

C’è attesa per l’inaugurazione a Gallico per Venerdì 16 Settembre alle ore 18:30 presso la “Torrefazione Romeo” sita in Via Nazionale Gallico dell’Inter Club Reggio Calabria Nord.

Fermento e entusiasmo dei Fans – Tifosi dell’Inter per l’inaugurazione dell’Inter Club Reggio Calabria Nord, che sarà inaugurato a Gallico Venerdì 16 Settembre alle ore 18:30 presso la “Torrefazione Romeo”.

Tutti gli appassionati sono invitati a partecipare all’evento. Il neo nato club organizzerà incontri con i supporters Neroazzurri, inoltre ci saranno gadget, tessera di socio sostenitore, prelazione sui tagliandi trasferte e ancora altri benefit esclusivi.

VI INVITIAMO A PARTECIPARE!!!

AREA COMUNICAZIONE INTER CLUB REGGIO CALABRIA NORD