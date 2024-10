A Polistena un murales in memoria di Gino Strada

Con un giorno in più sul bollettino di marcia, i lavori di realizzazione del murale dedicato al compianto Gino Strada, saranno completati.

È un omaggio verso uno dei più grandi uomini che concretamente si è speso per la pace nel mondo. Fondatore di EMERGENCY, medico, ha sempre presidiato difficili contesti di conflitti internazionali nei quali la popolazione civile necessita bisogno di cure ed assistenza medica.

La sanità pubblica per lui era più che un diritto costituzionale, non aveva barriere e sconfinava nella solidarietà umana verso le persone sofferenti di qualunque paese e cultura.

A Polistena Gino Strada ci è stato, ha insediato gli ambulatori di Emergency in un immobile confiscato alle mafie a pochi metri dal luogo dove sarà raffigurato il suo volto, disegnato da uno dei più quotati Street Artist Maurizio Giulio Gebbia in arte GiulioRosk, siciliano di origine, autore di magnifici e significativi murales in tutto il mondo a partire da quello più noto che raffigura Falcone e Borsellino.

L’inaugurazione del murale di Gino Strada, posticipata di un giorno rispetto al programma iniziale per questioni tecniche a venerdì 28 luglio ore 19.30 presso Vico Catena. Lo stesso sorgerà sul muro perimetrale di una casa popolare che sarà riempita di colore e bellezza simbolica. L’iniziativa è inserita nel contesto del Festival della Pace e della Solidarietà tra i popoli organizzato dall’Amministrazione Comunale che vedrà esibirsi la serata stessa in concerto i Matia Bazar.