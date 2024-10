Calabria, Saccomanno (Lega): “L’Aspromonte brucia, si intervenga con droni ed Esercito”

"Una ricchezza ambientalistica vivente da secoli totalmente annientata in un attimo. Che non si ripeta il dramma del passato"

“Il fuoco ha ripreso a distruggere alberi secolari e un ambiente incontaminato e ricco di bellezze naturalistiche e anche archeologiche, oltre che di primaria produzioni agroalimentari. Si interviene prontamente con il sacrificio di uomini dello Istituzioni, di volontari, di associazioni, ma, nel frattempo, le fiamme hanno divorato tutto ed ogni cosa! Segue un paesaggio spettrale che comprova l’accadimento e la distruzione di tutto quello che si è trotato sulla sua strada.

Una ricchezza ambientalistica vivente da secoli che in un attimo viene totalmente annientata. Che non si ripeta il dramma del passato! È necessario far intervenire immediatamente i droni e l’esercito”, afferma Giacomo Saccomanno, commissario regionale della Lega.

