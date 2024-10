Incendi in Aspromonte, l’aggiornamento dei VVF: ‘Situazione tranquilla’ – FOTO

E’ stato finalmente domato e spento l’incendio attivo da giorni nell’area della diga del Menta in provincia di Reggio Calabria. In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica e monitoraggio per mezzo di un drone dei Vigili del Fuoco.

Attualmente la situazione in tutta la provincia in Aspromonte è tranquilla con circa 4 interventi attivi per comuni incendi di sterpaglie.

