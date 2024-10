Reggio, a fuoco un albero del centro. Incendio domato dal balcone – FOTO

Pochi minuti fa un albero è andato a fuoco in pieno centro città. L’incidente, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuto all’incrocio tra la via Vittorio Veneto e via Benassai.

Probabilmente destato dal fumo e dall’odore di bruciato un cittadino ha iniziato a domare le fiamme con secchi d’acqua direttamente dal balcone della sua abitazione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato che sta monitorando l’accaduto.