Reggio, brucia la zona sud: Vigili del Fuoco al lavoro per ore – FOTO

Qualche ora fa un incendio ha iniziato a diramarsi nella zona sud della città. Il fumo e le fiamme alte hanno allertato i residenti tra Arangea e Ravagnese.

L’incendio ha avuto, infatti, luogo all’interno di una grande area di giardini nei pressi di Vico Scala Ravagnese Superiore. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco.

Nonostante l’impegno delle autobotti presenti, i pompieri hanno lavorato per intere ore per riuscire a domare le fiamme. La soluzione migliore sarebbe stata l’impiego dell’elicottero che, però, si trovava impegnato in un altro intervento dalla parte opposta nella periferia di Reggio Calabria.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del nostro Comando Provinciale, presente anche una delegazione del Servizio Antincendio Boschivo della Regione Calabria. Con l’arrivo dell’estate giunge anche la “stagione degli incendi”. Le cause sono ancora in corso di accertamento.