Un sabato sera di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria che, ancora una volta, si sono trovati a dover far fronte ad un vasto incendio.

La zona interessata nella giornata di ieri, sabato 1 agosto 2020, è quella di Trunca.

Per i reggini non è certo una novità vedere le colline ardere, in particolar modo, durante la stagione estiva. Quello in foto è lo scenario da brividi che si è presentato agli occhi dei cittadini.

Foto di Bruno Giordano