Reggio, grosso incendio al Lido Comunale: intervento in corso dei Vigili del Fuoco – FOTO

Un incendio è divampato poco fa nei locali dell’ex palestra di judo situati all’interno del Lido Comunale di Reggio Calabria. L’allarme è stato lanciato da un cittadino che passeggiava nella zona ed ha notato le prime fiamme. Il rogo si è propagato rapidamente, generando una densa nube nera che ha avvolto il centro città, destando forte preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, coadiuvati dall’arrivo di una seconda autobotte per fronteggiare l’incendio, che si è rivelato particolarmente intenso. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area, interdetto il traffico veicolare. L’entità dei danni è ancora in fase di valutazione. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause.