Reggio, incendio in centro: a fuoco una nota macelleria – FOTO

Pochi minuti fa si è diramato un incendio all’interno di una macelleria del centro di Reggio Calabria.

Presso l’attività, situata a pochissimi passi dal Duomo, sono subito arrivati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno provveduto a domare le fiamme prima che, quest’ultime, potessero estendersi e causare gravi danni ai locali adiacenti.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato. Dai primi accertamenti la causa dell’incendio sembra accidentale, un corto circuito elettrico partito da un frigorifero. I proprietari che, al momento del principio dell’incendio, si trovavano dentro la macelleria si sono immediatamente messi in salvo.

Per mettere in sicurezza il locale e permettere ai pompieri di svolgere il loro lavoro, in via Crocefisso è stato interrotto il traffico veicolare.