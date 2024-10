Reggio, incendio nella notte: ancora rifiuti in fiamme – FOTO

Un’altra notte di duro lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria.

Nella zona sud della città, precisamente nel rione Marconi è stato, infatti, appiccato un nuovo incendio. Anche questa volta, protagonisti della vicenda sono i cumuli di rifiuti.

Le fiamme alte, l’intervento dei pompieri e poi quei fumi tossici rilasciati dalla combustione della spazzatura. È uno scenario davvero inquietante quello che, purtroppo, si presenta agli occhi dei reggini.

Diventa quasi impossibile contare gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi simili in città. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati numerosi i casi di micro discariche abusive date alle fiamme. Questi eventi non fanno che peggiorare la già precaria situazione di Reggio Calabria sia sul piano dell’inquinamento che della sanità.

Foto di Antonello Diano