Reggio, incendio nella notte in pieno centro – FOTO

Un altro incendio nella notte a Reggio Calabria. Ancora una volta, si tratta di un cumulo di rifiuti.

L’incendio, tutt’ora in corso, ha creato un’enorme nube di fumo visibile dai quartieri ‘alti’ della città. Le fiamme sono partite da via Salazar, all’interno di alcun stabili mai completati tra l’istituto Vittorino da Feltre e piazza del Popolo. La spazzatura presente all’interno delle palazzine, mai terminate, era davvero tanta.

I Vigili del Fuoco, accorsi tempestivamente sul luogo dell’incendio sono al lavoro per domare le fiamme e per accertare le cause dell’incendio.

Non si tratta del primo cumulo di rifiuti dato alle fiamme in città, solamente qualche giorno fa lo stesso era avvenuto nel quartiere di Ciccarello. Eventi simili, però, non si erano mai verificati in centro.

