Incidente sulla A2, coinvolti un mezzo pesante e due auto: ferite tre persone

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente tra Vibo Valentia e Pizzo (km 347,800). Per i soli veicoli leggeri è consigliata l’uscita allo svincolo di Pizzo per chi viaggia in direzione Sud e allo svincolo di Sant’Onofrio/Vibo Valentia per chi viaggia in direzione nord.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante, in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata, per lavori. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone.