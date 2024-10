Tragedia sulla SS106: città in lutto per la morte di tre reggini

Una quarta persona è in rianimazione. I cacciatori tornavano da Cirò. Città in lutto

Ennesima tragedia sulla SS 106, sempre più ‘strada della morte’.

L’ultimo gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Crotone. Coinvolto un pick-up a bordo del quale viaggiavano quattro persone, di rientro da una prova selettiva per il campionato di addestramento cani organizzata da Federcaccia, in zona Cirò.

L’incidente, verificatosi in uno dei tratti della strada statale che dovranno essere ammodernati, ha causato la morte di Domenico Battaglia (73 anni), Santo Marcianò (73 anni), e Antonio Carriago (29 anni).

Per cause ancora in corso di accertamento un pick-up Ford Raptor blu ha sbandato finendo fuori strada, precipitando in un canale di circa 10 metri.

L’impatto violento non ha lasciato scampo a Domenico Battaglia e Santo Marcianò che si trovavano avanti. I due sono infatti morti sul colpo.

Antonio Carriago e la quarta persona (A.B.), sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Purtroppo anche il giovane Antonio, a causa dei traumi e delle ferite riportate, è deceduto al pronto soccorso.

Sotto osservazione, in gravissime condizioni, ricoverato in rianimazione il quarto uomo.

Città in lutto dunque per la morte di tre concittadini, con la passione per la caccia.

La Cooperativa Libero Nocera e la redazione di CityNow partecipano con profondo dolore al lutto che ha colpito le famiglie.