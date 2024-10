Statale 106, due giovani le vittime dell’incidente a Corigliano-Rossano

In corso di accertamento le cause dello scontro tra la Fiat 500 ed il Suv che ha portato alla morte dei due giovani

Due giovani, uno di 22 anni e una ragazza di 16, anni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale in contrada “Oliveto Longo” di Corigliano Rossano.

Le vittime viaggiavano lungo la statale 106 jonica a bordo di una Fiat 500 che, per cause in corso di accertamento, si é scontrata con un Suv all’altezza di una rotatoria.

I due giovani sono morti sul colpo, mentre il conducente del Suv é rimasto ferito in modo grave ed è stato portato nell’ospedale di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rossano ed i sanitari del 118, insieme a personale dell’Anas. Sui corpi delle due vittime la Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto l’autopsia.

Fonte: Ansa Calabria