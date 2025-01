Tragico incidente stradale sulla SS106: un morto

Grave incidente sulla SS106 a Steccato di Cutro: una vittima e un ferito grave. Traffico chiuso in entrambi i sensi per i soccorsi

La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è intervenuta sulla SS106, all’altezza di Steccato di Cutro, per un grave incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di due autovetture, una Fiat Panda e una Lancia Y.

La dinamica e le operazioni di soccorso

Nel sinistro ha perso la vita il conducente della Fiat Panda, mentre il conducente della Lancia Y è rimasto gravemente ferito. Quest’ultimo è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo presso una struttura ospedaliera di Catanzaro per le cure necessarie.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area.

Interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti:

I carabinieri , per gli adempimenti di competenza.

, per gli adempimenti di competenza. Il personale Anas, per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e riaprire la viabilità.

La situazione è stata gestita rapidamente per garantire il ripristino della circolazione, ma l’evento evidenzia ancora una volta la pericolosità della SS106, tristemente nota come la “strada della morte”.