Incidente sulla 106, la vicinanza del Parco dell’Aspromonte alle vittime di San Luca

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni del presidente dell’Ente del Parco Nazionale dell’Aspromonte sul recente incidente stradale che ha coinvolto sulla SS106 alcuni cittadini di San Luca.

Parlare di Aspromonte è parlare di sofferenza, la sofferenza di una montagna bellissima che spesso piange per i suoi figli. Oggi come presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte porgo le più sentite condoglianze alle famiglie di Antonella, Domenico, Elisa e Teresa, vittime di un incidente stradale vicino a Montauro.

Cittadini di San Luca, cuore della montagna e padre di grandi uomini e donne che qui hanno vissuto e costruito opere di cui i propri cittadini possono andare fieri. Da Corrado Alvaro che rimane una delle migliori chiavi di lettura per chi vuole conoscere l’Aspromonte a Fortunato Nocera ambasciatore di cultura e di sapere.

Al Sindaco di San Luca Bruno Bartolo, manifesto la vicinanza e la solidarietà per il grave lutto che ha colpito il suo paese. La perdita di quattro giovani ragazzi non è accettabile! Non lo è per un maledetto incidente stradale. Non lo è per chi superate le difficolta della montagna incontra le strade della costa che spesso portano delle insidie impreviste.