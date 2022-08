Incidente stradale sulla 106: ennesimo appuntamento con la morte

È di due persone decedute ed un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle ore 22.10 circa sulla SS106 tra i comuni di Torre Melissa e Cirò Marina sul tratto rettilineo della statale prima della rotatoria di Cirò Marina. Nello scontro coinvolte una Bmw ed una Ford Fiesta.

Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Crotone e del distaccamento di Cirò Marina per estrarre le persone dalle lamiere. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture con ausilio dell'autogru. Il traffico è rimasto bloccato per ore su entrambi i sensi di marcia. Sulla dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina.