Rosalì ‘sboccia’ per il Corpus Domini: grande successo per l’Infiorata – FOTO

Un'iniziativa nata dalla forte volontà e dalla stretta collaborazione tra la Parrocchia Santa Maria d'Itria e l'associazione 'In Cammino ODV'

La bellezza della fede, l’entusiasmo della condivisione e una distesa di petali colorati a ridisegnare il cuore del paese. La comunità di Rosalì, dinamico quartiere della periferia nord di Reggio Calabria, ha vissuto una giornata storica lo scorso 7 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini.

Il sagrato della Chiesa di Santa Maria d’Itria è diventato la tela su cui i cittadini hanno impresso ore di lavoro, passione e devozione. Il risultato è stato un bellissimo e imponente tappeto di fiori il cui quadro centrale, curato nei minimi dettagli, raffigurava un mezzo busto di Gesù accompagnato dalla scritta “Corpus Domini 2026”.

La forza della sinergia: Parrocchia e Associazione “In Cammino ODV”

Dietro questo straordinario debutto c’è un motore ormai ben collaudato: la forte volontà e la stretta collaborazione tra la Parrocchia Santa Maria d’Itria e l’associazione “In Cammino ODV”.

La comunità di Rosalì, infatti, si sta distinguendo nel panorama locale per una straordinaria vivacità culturale e sociale, dimostrando come la periferia possa farsi centro propulsore di aggregazione e bellezza.