Formazione Docenti: arriva a Reggio il prestigioso corso Cambridge CELTA

Buone notizie nel settore Education per Reggio Calabria!

Da questo mese sarà infatti possibile frequentare a Reggio Calabria il CELTA, il corso di specializzazione avanzata per Docenti di inglese, maggiormente riconosciuto a livello internazionale.

L’International House British School di Reggio Calabria è infatti stata approvata ufficialmente come centro Teacher Training CELTA, unico in Calabria; il primo corso si terrà a partire dal prossimo 24 giugno.

Ma cos’è il CELTA?

Il Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) è il corso di specializzazione maggiormente diffuso e riconosciuto in tutto il mondo per insegnare l’inglese come seconda lingua o lingua straniera. È pensato sia per coloro che non hanno esperienza nell’insegnamento sia per chi, già attivo nel campo, desidera specializzarsi ed ottenere una certificazione di prestigio. La formazione, oltre al fondamentale approccio teorico, si focalizzerà moltissimo sugli aspetti pratici, con la necessità da parte dei candidati di confrontarsi con lo svolgimento di reali lezioni in aula.

I corsi hanno una durata di quattro settimane full time, sono a numero chiuso e prevedono una selezione iniziale dei migliori candidati, effettuata in base all’attitudine all’insegnamento ed al livello di conoscenza dell’inglese, che deve essere pari al livello C2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue.

“L’insegnamento di qualità è sempre stato, fin dal 1964 anno in cui siamo nati, il cuore della nostra scuola; diventare un centro CELTA e contribuire allo sviluppo professionale dei Docenti ci è sembrato quindi un’evoluzione naturale della nostra offerta formativa. Siamo orgogliosi di poter aiutare i Docenti a crescere ed a diventare “the teacher they want to be!”. E siamo felici dell’impatto positivo che questo potrà avere sull’apprendimento degli studenti.” – dice PatriziaQuattrone, Director dell’InternationalHouseBritishSchool.

I corsi sono internazionali e prevedono la partecipazione di Docenti provenienti da tutto il mondo. Prepariamoci quindi ad accogliere nella nostra città con professionalità e familiarità chi sceglierà Reggio per una tappa fondamentale della propria carriera.

Per maggiori informazioni https://www.britishschoolrc.com/celta/

CELTA in IHBS Reggio Calabria: https://www.britishschoolrc.com/media/video/what-makes-the-celta-at-ih-british-school-rc-unique/108/

