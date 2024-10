Palazzo Campanella, insediata la sesta commissione ‘Agricoltura’

Si è insediata oggi a Palazzo Campanella la sesta commissione consiliare “Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili” presieduta dal consigliere Pietro Molinaro.

Presenti e votanti cinque componenti (Crinò; Giannetta; Molinaro; Vito Pitaro; Tassone), l’organismo consiliare ha eletto con un voto favorevole e quattro schede bianche alla carica di vicepresidente il consigliere Luigi Tassone (Pd).

Dopo l’augurio di “buon lavoro” da parte dei componenti alla Commissione, che hanno sottolineato la competenza nel settore di Pietro Molinaro, è stato lo stesso presidente a chiudere i lavori odierni.

“È un giorno importante che apre ufficialmente l’attività di questa Commissione, che è stata fortemente voluta in seno al Consiglio regionale. Un organismo di nuova istituzione, corroborato da deleghe importante, che avrà a cuore – ha richiamato il presidente- tematiche di fondamentale importanza connesse a opportunità preziose, come quella dei Fondi comunitari, sulle quali cominciare a lavorare per disegnare e programmare uno sviluppo effettivo e funzionale ai bisogni del territorio calabrese. Il nostro vuole essere – ha concluso Molinaro – un lavoro di squadra a tutti i livelli, Giunta e Consiglio, e ringrazio fin da ora gli Uffici di Palazzo Campanella per la collaborazione che sapranno offrire”.