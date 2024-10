Insieme per Reggio: “Cittadini protagonisti, Bombino è l’interprete ideale”

"Siamo certi che il prof. Bombino ha i requisiti per compiere cambiamenti sostanziali in questa città. Dobbiamo lottare affinché ciò avvenga"

“Insieme per Reggio”: è tempo di PROPOSTE con CITTADINI PROTAGONISTI. Giuseppe Bombino l’interprete ideale dell’iniziativa “REGGIO CALABRIA Centro del Mediterraneo – Città turistica d’Europa.

Ora o mai più firma e condividi anche tu la petizione: https://tinyurl.com/y3k3mmn8. Reggio necessità di ripresentarsi agli occhi di tutti come città vivibile: manutenzione stradale, sistema di raccolta dei rifiuti, rifacimento rete idrica, sistemi di mobilità urbana ed aeroporto, sostegno alle politiche sociali, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, rilancio del commercio e dell’economia, superamento delle barriere architettoniche, attenzione verso le periferie urbane, lotta all’abusivismo di qualsiasi tipo e al malaffare e tanto altro ancora.

E’ tempo quindi di passare dalla PROTESTA alla PROPOSTA!! I cittadini sono stufi di sterili critiche, occorre indicare loro soluzioni concrete in una prospettiva futura credibile e perseguibile!!

Le analisi che il gruppo “Insieme per Reggio” ha condotto nell’ultimo anno hanno evidenziato che ragionevolmente non vi può essere proposta di sviluppo che non racchiuda in se la città turistica come volano di un piano strategico metropolitano.

Difatti pur possedendone le potenzialità, Reggio come “città turistica” esiste solo nelle parole e nei proclami.

Chilometri di coste invase dal degrado e dall’incuria e l’assenza di una programmazione finalizzata alla realizzazione dell’offerta, tutte problematiche da affrontare e risolvere. Si tratta, quindi, di qualificare ed utilizzare le peculiarità esistenti affinché la città acquisisca i requisiti per conquistare l’appellativo di “REGGIO CALABRIA Centro del Mediterraneo – città turistica d’Europa”.

Per una nuova auspicata stagione occorrono cittadini di buona volontà e di serio e comprovato impegno, che mettano insieme l’entusiasmo e le idee, connotati da forte motivazione civica, in modo da influenzare e orientare decisamente l’opera amministrativa, rendendola funzionale al bene comune, non al tornaconto personale o di pochi gruppi di potere.

Per attuare la qualificazione del territorio il gruppo di “Insieme per Reggio” ritiene necessario individuare sin da subito una personalità della società civile che connotata dai requisiti necessari condivida motivazioni, sia fulcro del percorso programmatico e promotore di un progetto complessivo di città metropolitana che contenga le SOLUZIONI per restituire la normalità alla cittadinanza e indicare la vision futura.

L’estrema consapevolezza che le soluzioni ai problemi non hanno colore politico ma bensì la differenza la fa la persona e la motivazione che la spinge ad impegnarsi con spirito di servizio, rappresenta l’elemento fondante per creare le condizioni per una proposta supportata da contenuti, idee e azioni che siano percepibili da tutti i concittadini come credibili e perseguibili.

Tutte virtù e qualità che identifichiamo nel prof. GIUSEPPE BOMBINO quale “INTERPRETE” ideale per lanciare e promuovere l’iniziativa “REGGIO CALABRIA centro del Mediterraneo – Città turistica d’Europa”.

A noi sembra che affrontare sin da subito i problemi della città confrontandosi con i cittadini, per condividere soluzioni e sottoscrivere il programma, sia un metodo diverso dal passato che ha come peculiarità la condivisione e non la semplice proposizione.

Insomma CITTADINI PROTAGONISTI attraverso una fase di ascolto e di partecipazione alle proposte e alle soluzioni per giungere alla redazione di un piano strategico condiviso nel quale il cittadino finalmente diventi parte attiva del processo di elaborazione.

FIRMANDO la petizione e diffondendola possiamo far sentire la nostra voce invitando il prof. Bombino a rompere gli indugi e a scendere in campo al fuori dagli schemi partitici per assumere il ruolo di “INTERPRETE” dei cittadini e per pianificare, assieme a loro, un piano strategico che contenga come cuore pulsante l’iniziativa “REGGIO CALABRIA centro del Mediterraneo – Città turistica d’Europa”.

Siamo certi che il prof. Bombino ha le caratteristiche e i requisiti per compiere cambiamenti sostanziali in questa città. Noi abbiamo il dovere civico e morale di lottare affinché ciò avvenga.

Il primo passo deve venire da noi. Oltre a protestare, dobbiamo far sì che il cambiamento avvenga attraverso le persone in grado di promuoverlo e soprattutto di garantirlo.

Siamo qui per farvi sapere che il cambiamento dipende da noi. Il vero potere appartiene ai cittadini e intendiamo esercitarlo.

Ora o mai più, firma e condividi anche tu la petizione! : https://tinyurl.com/y3k3mmn8.