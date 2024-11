Instagramers Reggio Calabria: il primo Instawalk cittadino

Arriva anche a Reggio Calabria il primo Instawalk cittadino. Che cos’è un Instawalk? Molto semplicemente è una passeggiata fotografica, per le vie della città assieme ai tanti appassionati Reggini (e non solo) di Instagram, social network fotografico e più in generale gli appassionati di fotografia .

“L’idea – dichiara Ken Curatola Co-Founder della community – è quella di far conoscere, a quante più persone possibile, le bellezze della nostra città approfittando anche del gran numero di turisti che affolla le vie del centro in queste giornate estive e di vacanza”.

“Si tratta del primo di una lunga serie di eventi che la Community Igers Reggio Calabria ha in programma per Reggio Calabria città ed anche per tutta la provincia, aggiunge Salvatore Borzacchiello (co-founder di IgersReggioCalabria), vogliamo, attraverso la fotografia, dare lustro alle bellezze del nostro territorio, troppo spesso offuscate dalle notizie di cronaca.”