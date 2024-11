Internazionalizzazione, Confindustria Reggio promuove master in Export management

Le aziende reggine guardano con interesse ai mercati esteri. Confindustria Reggio Calabria crede nelle opportunità di business per le imprese del nostro territorio interessate a operare al di fuori dei confini nazionali, soprattutto nei Paesi emergenti che possono riservare importanti chances agli imprenditori reggini.

Lo Sportello internazionalizzazione di Via del Torrione sta promuovendo un master in Export management. Si tratta di una proposta di alta formazione che si prefigge l’obiettivo di qualificare all’interno dell’azienda una figura professionale che si occupi di sviluppare il mercato estero, scegliendo nuovi potenziali mercati ed elaborando strategie aziendali efficaci.

Il master si rivolge a chi già opera nell’industria e desidera aggiornare le proprie competenze, ma anche ai professionisti che si occupano di consulenza aziendale e desiderano implementare le proprie capacità sull’export e l’internazionalizzazione dell’impresa.

Il percorso formativo del “cloud master” durerà da febbraio a maggio 2016, mediante lezioni sia in diretta, interagendo con il docente, che on demand, attraverso la registrazione disponibile sulla piattaforma di e-learning.

Nell’ambito del percorso formativo sono previste 40 sessioni online per un totale di 80 ore di lezioni, due incontri individuali per l’elaborazione del project work e una sessione conclusiva in aula o in videoconferenza. Il termine per le adesioni al master scadrà il prossimo 30 novembre.

Per maggiori informazioni, anche in relazione ai costi del master, sarà possibile contattare gli uffici di Confindustria Reggio Calabria al numero o965.892042.